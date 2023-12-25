شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان متزوج من هيدى كرم ويخونها فى أحداث فيلم "آل شنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان خالد سرحان في بطولة فيلم "آل شنب" للنجمة ليلى علوى والمقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث يجسد خلال أحداث العمل زوج هيدى كرم ولديه منها ابن، وهو زوج خائن.

فيلم "آل شنب" بطولة كلاً من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف وشهيرة ناصف، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

يذكر أن خالد سرحان عرض له مؤخراً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.