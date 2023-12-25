المهن التمثيلية تطلق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية فى النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أطلقت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بنادي النقابة، تكريماً له، وذلك بحضور كل من الفنان ريهام عبدالغفور وشقيقها تامر، كما تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس النقابة وهم محمد أبو داود، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل.

حصل الفنان أشرف عبدالغفور على مساحة تميز كبيرة في المسلسلات الدينية والتاريخية، نظراً لإتقانه اللغة العربية، ويرجع ذلك إلى إجادته قواعد أصول اللغة العربية، إلى جانب موهبته ودراسته للتمثيل وبمرور الأيام أصبح مجرد اسم أشرف عبد الغفور على أى عمل بالفصحى معناه عدم وجود أي خطأ لغوي.

الفنان أشرف عبد الغفور من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

وتوفي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مساء الأحد 3 ديسمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

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