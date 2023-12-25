"لذيذ أوي".. ياسمين صبري تكشف تفاصيل لقائها بجوني ديب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بلقاء الفنان العالمي جوني ديب، خلال حضورهما فعاليات مهرجان البحر الأحمر، والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت صبري تفاصيل اللقاء خلال حديثها مع " عرب وود"، وقالت: "جوني ديب لذيذ أوي ومتواضع جدا، قعدت أكلمه عن المشكلة بتاعته بتاعت أمبر هيرد، قعدت أقوله احنا بنحبك جدا ومش أنا بس ده ملايين من الناس والحقيقة بتوصل من القلب، وهو أيقونة قبل ما يكون ممثل".

وأضافت: "ساعات الناس بتتظلم إن هي مش بشر، إن هي الحاجة المشهورة دي بس، فكنت بكلمه عليه كإنسان، وأنا اللي كنت بتكلم أكتر، لأني كنت بقوله أنا متخيلة هو مر بإيه، كأنه كان كابوس وصحي منه."

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو فيلم أبو نسب، وشاركها البطولة النجم محمد إمام، والنجم ماجد الكدواني، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر، وحقق أكثر من 4 ملايين جنيه إيرادات بعد طرحه بيومين فقط.