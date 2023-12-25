بعد تغيبها عن مهرجان الجونة.. الظهور الأول لريهام عبدالغفور وشقيقها في نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور بملابس الحداد السوداء ومعها شقيقها تامر عبدالغفور، في نقابة المهن التمثيلية، لحضور فعاليات إطلاق اسم والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة ريهام عبدالغفور، في مناسبة اجتماعية ووسط حضور عدد من زملائها، منذ وفاة والدها، فهي لم تستطع حضور أي فعاليات أو مهرجانات أو مناسبات اجتماعية، منذ يوم الوفاة، وغابت عن مهرجان الجونة السينمائي رغم حرصها على حضوره في كل دورة من الدورات السابقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور هو مسلسل أزمة منتصف العمر مع النجم كريم فهمي والفنانة الشابة رنا رئيس، وأيضا مسلسل الأصلي مع منال سلامة وإيهاب فهمي وعدد كبير من النجوم، ولاقى العملين نجاحا جماهيريا كبيرا.