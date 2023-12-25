إحداها لأشرف عبدالغفور.. حنان مطاوع تتسلم 3 جوائز من دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة حنان مطاوع صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع " إنستجرام"، عقب تكريمها وحصولها على جائزتين من دير جيست مساء أمس السبت.

كما تسلمت مطاوع جائزة الريادة عن الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور وعلقت: "يوم مميز جدا لأني تسلمت جائزة الريادة ل والد أختي وصديقتي الحبيبة ريهام عبدالغفور الأستاذ أشرف عبدالغفور الله يرحمه، وكمان حصلت على جائزة التميز عن مسلسل وعود سخية ومسلسل صوت وصورة، شكرا دير جيست".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل صوت وصورة الذي تم عرضه مؤخرا على إحدى المنصات الالكترونية، ومن ثم على إحدى القنوات الفضائية، ولاقى نجاحا كبيرا، ويشاركها البطولة الفنان مراد مكرم، ونجلاء بدر، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.