ريم البارودي تعلن بدء عرض حدوتة بنات السباعي من مسلسل "حد فاصل"



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة ريم البارودي عن بدء عرض حدوتة "بنات السباعي"، التي تأتي ضمن مسلسل " حد فاصل"، وذلك على jawwy tv، وقناة stc tv، وهو من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

ونشرت البارودي بوستر للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، وعلقت: "توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة، حصريا على jawwy tv، وقناة stc tv".

يذكر أن حدوتة بنات السباعي التي تعتبر البطولة الأولى للفنانة ريم البارودي، ستكون مكونة من 5 حلقات، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حد فاصل، بعد الحدوتة الأولى " خيال حلمي"، ويشاركها البطولة الفنان محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، ومحمد التاجي ومجموعة أخرى من النجوم.