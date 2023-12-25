إلهام شاهين تنشر صورا من حفل "دير جيست" مع نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بعدد من نجوم ونجمات الفن من حفل "دير جيست"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور رفقة إلهام شاهين كل من الفنانة نبيلة عبيد وعبير صبري، مي عمر، جومانا مراد، والمخرج الكبير محمد سامي.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصور: "جائزة التميز من دير جيست عن دوري في مسلسل ألفريدو".

مسلسل "الفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

وحضر حفل توزيع جوائز دير جيست والذي أقيم أمس عدد من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، جومانا مراد، مي عمر، حمدي الميرغني، الإعلامي أسامة منير، خالد زكي، صبري فواز، نبيلة عبيد، عبير صبري، جمال سليمان، رنا رئيس، داليا البحيري.

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