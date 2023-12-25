ناهد السباعي تتذكر شقيقها الراحل ووالديها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة ناهد السباعي شقيقها الراحل ووالديها بكلمات مؤثرة.

ونشرت ناهد صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ناهد: "عندما فقدت أخي شعرت أنني فقدت وليّ عندما فقدت والدي شعرت أنني فقدت العمود الفقري ثم فقدت أمي شعرت أنني فقدت الصلاة والسلام ونفسي فأدركت أن الله هو وليي الوحيد وهو ولي أمري. قوتي الوحيدة".

يذكر أن ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي رحلت يوم 5 ديسمبر الجاري.

المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

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