هنا الزاهد تحمل قرد ومنة عرفة بـ الأسود..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها تحمل "قرد".

هلا رشدي

نشرت الفنانة هلا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها مع حصان.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أسود أنيق.

رزان مغربي

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـفستان أنيق جذاب.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

مريم الخشت

نشرت الفنانة مريم الخشت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية قصيرة.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.