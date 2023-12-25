شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تشارك في مسلسل "الوصفة السحرية" وتجسد دور مؤلفة الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رانيا منصور في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية "هالة" مؤلفة كتاب "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" والذى تدور حوله الأحداث، وتظهر رانيا في الحلقة 15 من العمل لتلتقى بباقى الشخصيات وتبدأ حكايتها معهم.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال رانيا منصور، حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب 55 مشكلة حب الذى تم عرضه على قناة ON، حيث شاركت فى بطولة الحكاية إلى جانب هبة مجدى، هاني عادل نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، حسن أبو الروس، حنان سليمان، سالى حماد، محمد مرزبان، مصطفى رشدى، وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

وتظهر رانيا منصور كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً للعرض خلال الفترة المقبلة، والعمل تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.