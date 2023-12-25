فنانة شهيرة تعلن طلاقها على المسرح وتنهار من البكاء .. شاهدوا ما حدث؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، فيديو للفنانة اللبنانية عبير نعمة، وقد انهارت من البكاء على المسرح، بعد إعلانها طلاقها، أثناء إحيائها حفلًا على المسرح في العاصمة اللبنانية بيروت بـ لبنان.

عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح

وقبل أن تباشر الفنانة إحدى أغنياتها، قالت متأثرة وهي تبكي “إنها تطلقت”، فما كان من الجمهور إلا أن ردّ على ذلك بالتصفيق الحار لها، في محاولة لدعمها معنوياً.

كانت عبير نعمة تغني أغنيتها “بعدني بحبك” ولم تتمكن من إكمالها وبكت وهي تغني المقطع الذي تقول فيه: “بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك بيقتلني”.

الصورة من حساب عبير نعمة على إنستجرام

ظلت عبير تبكي كثيرًا وحاول الحضور دعمها من خلال التصفيق لها ثم بدأوا بغناء الأغنية بدلًا منها لتشجعيها على استكمال الغناء.

عبير نعمة وطليقها الموسيقي جوليو عيد

وكانت عبير قد تحدثت في وقت لاحق من خلال لقاءات تلفزيونية عن زوجها ودوره الكبير في حياتها ودعمه الدائم لها قائلة: “اسمحوا لي أن أخبركم قليلا عن الإنسان الذي يملك قلبي، سبب سعادتي وسبب نجاحي وقوتي، أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءا منها: جوليو عيد، الإنسان والموسيقي الاستثنائي، كل إنتاج موسيقي، كل المهرجانات الدولية والعروض العالمية وكل تفصيل لأي مشروع موسيقي أبصر النور، حصل بمتابعته وتنسيقه وتحضيره مع كل الأطراف بكل الأوقات”

وأضافت : “حبيبي ترك أحلامه على حدا وكرس كل وقته وشغفه وفكره وطموحه لمشروعي وصارت أحلامي أحلامه وأهدافي أهدافه، جوليو إنسان متنوع موسيقيًا وثقافيًا بشكل يسحرني، ابتداء من عزف الباز، للماجستير بالعلوم الموسيقية ودراسته “music business” في جامعة “Berklee” لإدارة الأبحاث الموسيقية وإنتاج الوثائقي إيثنوفوليا موسيقى الشعوب، وهو عبارة عن 40 فيلمًا وثائقيًا لمدة 5 سنين”.

هذا وقد أسفر زواج عبير وجوليو عيد عن ابنه واحدة تدعى يارا.

آخر أعمال عبير نعمة

كانت أغنية “بصراحة” آخر أعمال عبير نعمة والتي طرحتها على اليوتيوب، وقد أرفقتها بتعليق: “بنص قلب”.

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