الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمى أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - ظهرت الفنانة جومانا مراد مساء أمس، في حفل توزيع جوائز دير جيست بفستان أسود قصير كانت الفنانة سلمى أبو ضيف قد ظهرت به من قبل في شهر أكتوبر الماضي .

إطلالة جومانا مراد

حيث أطلت جومانا مراد مرتديه فستانًا من تصميم دار الأزياء الشهيرة Valentino، باللونين الأبيض والأسود، قصير من الكريب الأسود، ومزين عند منطقة الصدر بوردتين كبيرتين باللون الأبيض، ويصل سعره إلى 4900 جنيه استرليني، أي ما يعادل 192 ألف جنيهًا.

سلمى أبو ضيف بنفس الفستان

وكان نفس الفستان ظهرت به الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف منذ فترة في شهر أكتوبر الماضي .

تكريمات الدير جيست

تشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، جومانا مراد، صبري فواز، شيكو، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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