شاهد: فيديو يوثّق غيرة زوجة محمد إمام من الفنانة “ياسمين صبري” في العرض الخاص لـ “أبو نسب”

كتب امير فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - احتفلت النجمة ياسمين صبري والنجم محمد عادل إمام بالعرض الخاص لفيلمهما “أبو نسب“، وذلك في أحد دور السينما في منطقة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من النجوم والفنانين.

غيرة زوجة محمد عادل إمام من ياسمين صبري

وخلال الحفل تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يظهر غيرة زوجة الفنان محمد إمام من النجمة ياسمين صبري.

وظهر في المقطع، تواجد محمد إمام بجانب ياسمين صبري، وهما يتبادلان الحديث، وفي ردة فعل سريعة منها، لفتت انتباه الكثيرين، توجهت زوجة محمد إليه وأمسكت بذراعه، واتخذت وضعية التصوير مع زوجها.

محمد إمام وياسمين صبري من العرض الخاص لفيلم أبو نسب

وقد أثار الفيديو موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في أغلبها كانت ساخرة حول غيرة النساء وتصرفات الرجال وأيضاً رد الفعل ما بعد الحفلة لكن ايضاً كان هناك من دافع عن زوجة الفنان ومن انتقد الفيديو بشكل عام.

العرض الخاص لفيلم “أبو نسب”

يذكر أن احتفلت أسرة فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، بالعرض الخاص للفيلم في سينما مول مصر.

وحضر العرض الخاص لفيلم أبو نسب، كل من: المخرج رامي إمام، الفنان ماجد الكدواني، السيناريست أيمن وتار، علاء مرسي، أحمد فهيم وعائلته، الشحاب مبروك.

وتدور أحداث فيلم «أبو نسب»، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب محمد إمام، يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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