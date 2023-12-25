وفاء الكيلاني وتيم حسن.. طلاق جديد يضرب الوسط الفني قبل أيام من انتهاء 2023؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - تدوال رواد مواقع التواصل أخبار حول إنفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والنجم السوري تيم حسن، وذلك نظرًا لغيابهم عن الظهور الإعلامي أو حتى من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي في الآونة الأخيرة .

أنباء عن انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا خبر الانفصال، موضحين تصاعد الخلافات بين الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني مؤخرًا، بسبب مشكلات كثيرة واختلافات في وجهات النظر.

وأن تيم قد انتقل بالفعل للعيش في منزل آخر بعد أن طلبت منه زوجته وفاء الكيلاني ذلك، رغبة في قضاء وقت بمفردها”، لكن الثنائي اختارا الانفصال المؤقت على أمل حلّ خلافاتهما، ولكن لم يتم الطلاق بالفعل.

حيث أن الثنائي مازال يحتفظان بصورهما مع بعضهما خلال مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بهم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف شائعات الانفصال تيم حسن وزوجته، ففي عام 2021، انتشرت الأخبار التي تُفيد بطلاقهما قبل أن يتم نفيها من قبل الثنائي.

وحينها ظهر حسن عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام“، صورة له وهو في منزله يستند على الأريكة، علق عليها قائلاً: “يسعد أوقاتكم جميعاً”.

كما نشرت وفاء صورة لها من المكان نفسه وعلى الأريكة ذاتها، ما يعني أن هذه الصورة كانت من منزل تيم ووفاء، في رد غير مباشر على شائعات الانفصال وقتها.

قصة زاوج تيم ووفاء

وإذا عدنا إلى الوراء عدة سنوات لنتعرف على قصة زواج تيم الحسن ووفاء الكلاني، نجد أنها بدأت بدعابة من وفاء الكيلاني إلى تيم الحسن أثناء استضافتها له بأحد البرامج

في عام 2014 استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني الممثل السوري تيم حسن في برنامجها “المتاهة” فغازلته على الهواء مباشرة وطلبت منه الزواج في تلك الحلقة قائلة: “أنا عايزة أتجوزك” ليرد قائلاً: “بقبل فوراً حبيبة قلبي”. صحيح ان هذه الخطوة كانت من باب الدعابة بسبب زواج الكيلاني حينها ولكنها تحولت الى حقيقة في عام 2017 اذ تزوج الثنائي بعد طلاق الكيلاني.

كما أن الكيلاني أبدت اهتماماً كبيرا بالفنان السوري خارج الحلقة التي استضافته بها خصوصا أن حسن كان يقضي أيامه بين القاهرة ودبي.

وعلى الرغم من أن حسن كان قد صرّح قبل ارتباطه بالكيلاني بأن زواجه الثاني سيكون قرارا وليس نصيبا وسيتحكم بالأمور من خلال عقله وليس من خلال قلبه، ولكن في عام 2017 صدم حسن الجمهور حين أعلن ارتباطه بكيلاني من دون أي مقدمات. وأثارت هذه الزيجة جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لسرية العلاقة بينهما حينها. وبعد الزواج ما زال الحب يبدو على الثنائي خصوصا في الصور التي ينشرانها وإن لم تكن كثيرة.

انشغال تيم ووفاء بأعمال رمضان

وينشغل تيم حسن، حالياً بتصوير مسلسله الجديد “تاج” في سوريا، والذي يلعب بطولته إلى جانب بسام كوسا والمغنية فايا يونان، فيما تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامه، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل، وكذلك سوف يعرض مسلسل تاج في الموسم الرمضاني المقبل أيضا .

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