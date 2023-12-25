رمضان 2024.. مي كساب تشارك في مسلسل "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي كساب عن خوضها موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "العتاولة"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وقالت مي كساب في تصريحات لبرنامج "عرب وود" المذاع عبر قناة LBC إنها تشارك في بطولة مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أنور الصباح.

وحصلت الفنانة مي كساب على جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

ونشرت "مي" مجموعة صور لها من الحفل وعلقت قائلة: "شكرا دير جيست وشكرا للجمهور الكريم".

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