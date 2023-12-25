الارشيف / فن ومشاهير

صور| سارة سلامة أمام البحر في أحدث ظهور والجمهور: "كفاية حلاوة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت سارة في الصور على شاطئ البحر، في أحدث ظهور لها.
وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "كفاية حلاوة، قمر، جميلة، بعشقك، فنانتي المفضلة".
يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "الأجهر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2023، بطولة الفنان عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، تأليف أحمد حلبة، إخراج ياسر سامي.

View this post on Instagram

https://www.instagram.com/p/C1PVdRgsAGW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:
بعد حصولها على جائزة الإبداع بحفل دير جيست.. مي كساب توجه الشكر لجمهورها

"تراب القمر" و"اغتيال المأمور".. سيناريوهات تدخل القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا