صور| سارة سلامة أمام البحر في أحدث ظهور والجمهور: "كفاية حلاوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سارة في الصور على شاطئ البحر، في أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "كفاية حلاوة، قمر، جميلة، بعشقك، فنانتي المفضلة".

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "الأجهر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2023، بطولة الفنان عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، تأليف أحمد حلبة، إخراج ياسر سامي.

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