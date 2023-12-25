شكرا لقرائتكم خبر عن 45 عامًا على فيلم "رحلة النسيان" بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين، 45 عامًا على فيلم "رحلة النسيان"، حيث عرض لأول مرة في 25 ديسمبر 1978، والفيلم جمع النجمة محمود ياسين والنجمة نجلاء فتحى، حيث يعد استكمالاًَ للأعمال الفنية التى جمعت الثنائى خلال مشوارهما السينمائى.

وقدما معًا أكثر من 20 فيلمًا عبر وكانا ثنائيًا رومانسيًا ناجحًا على الشاشة شارك الثنائي بطولة عدة أفلام مابين الرومانسية والاجتماعية خلال فترة السبعينات والثمانينات منها: سنة أولى حب، والعاطفة والجسد، واذكريني، ورحلة النسيان، وسونيا والمجنون، وحب أحلى من حب، وأنف وثلاث عيون، ولا يامن كنت حبيبي، والشريدة، وامرأة مقاتلة، ومدافن مدفونة للإيجار، وشباب يحترق، و حب وكبرياء.

ورحلة النسيان بطولة نجلاء فتحى، محمود ياسين، وهويدا وعمر الحريرى، إنعام سالوسة، أسامة عباس، فاروق يوسف، قصة الكاتب موسى صبرى وسيناريو وحوار أحمد صالح، وإخراج أحمد يحيى.

يدور الفيلم فى إطار رومانسى حول الشاب محمود الذى يتعرض لفسخ خطوبته من حبيبته ميرفت لظروفه المادية الصعبة، ويضطر للسفر إلى دول الخليج وهناك يصبح كاتبا مشهورا ويعود إلى مصر ويتعرف على أرملة الشهيد صلاح ويحاول الاقتراب منها، إلا أنها ترفض وتسافر إلى الخارج، يذهب وراءها ويخبرها بحبه وتتوالى الأحداث.