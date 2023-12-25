زواج أبعدها عن الفن وأثمر عن ثلاث أطفال.. إليكم تفاصيل قصة حب مايا نصري وزوجها

ميرنا وليد - بيروت - عاشت الفنانة اللبنانية مايا نصري قصة حب مميزة للغاية مع زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي، أسفر عن زواجهما عام 2010، وعن ثلاث أولاد، كما أدى إلى إبتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.



وكانت مايا نصري قد تحدثت سابقاً عن تفاصيل قصة الحب التي عاشاها، وقالت: "إيهاب طلبني سابقاً لمثل معه بفيلم، من كتابته، فأنا الدور اللي عرضه عليي إستغربته، وحسيت إنو مش إلي، فرفضت. بعد فترة بالـ 2008، كان في حدث أمني بلبنان، بتفاجأت بإتصال من رقم غريب فقال لي أنا إيهاب لمعي عرفت إنو صاير شي بلبنان وحبيت إتطمن عليكي وعلى أهلك، حسيت إنو شي كتير حلو، لما رجع على مصر حيكيني وعرض عليي الفيلم نفسه، وقللي إنو منشتغل على الدور والسيناريو سوا، وعطاني موعد عنده بالمكتب، أنا وعم فوت من الباب، بيجيهن بذات اللحظة موافقة على فيلم تاني، فقلي إنسي هيداك الدور، ومنبلش بالدور الجديد، وهو فيلم "ديكتاتور"، طلعت فجأة لقيت صور ولاد، قلتلو الله يخليلك ياهن، قللي لأ أنا مش متجوز هول ولاد شريك، بس أنا بتمنى يكون عندي ولاد قلتيلو وأنا كمان، بس وضلينا من بعدها 7 ساعات عم نتحدث".