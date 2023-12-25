لـ سوزان تميم طفل وحيد.. فما كان مصيره؟

ميرنا وليد - بيروت - صحيح بأن حياة الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم كانت محط إهتمام الصحافة والناس، خاصة بعد وفاتها بظروف غامضة، ولكن لم يتم التحدث بشكل خاصص عن حملها بطفلها الذي لم يبصر النور.



وكان زوج سوزان تميم الأول علي مزنر قد كشف بإحدى إطلالاته خبر حمل سوزان، ولكنه رفض التحدث عن مصير هذا الطفل.

المقربين من سوزان يؤكدون أن هذا الطفل لم يبصر النور، وأنها حملت فيه حوالى الـ 3 أشهر فقط، ولكن لم يتم حتى الآن الإجابة على الأسئلة الأهم، من أقنع سوزان أن تتخلص من الحمل، أم هل أجبرت على الإجهاض؟