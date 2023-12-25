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ميرنا وليد - بيروت - تعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من أكثر النجمات التي ينتظر المهور إطلالاتها، وأيقونة من أيقونات الموضة والجمال من دون شك.
وعادة ما تلجأ نانسي لخطف الأنظار والقلوب بتنسيقاتها الأنيقة للغاية، والمؤثرة بعالم الموضة بشكل كبير، والتي تلجأ الشابات والفتيات لتستوحي منها من أجل إطلالاتهن.
وقد اختارت نانسي عجرم العديد من الإطلالات الفخمة والمنسقة بالطريقة المثلى للكثير من إطلالاتها وحفلاتها، كما سيطرت الصيحة اللامعة على أكثر لوكاتها، قإذا أردت أن تتبعي طريقتها لفترة الأعياد، إليك بعض الصور التي أبرزت بشكل واضح ذوقها الرفيع.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أجمل إطلالات نانسي عجرم لعام 2023.. أناقة لا حدود لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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