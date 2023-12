لا علاقة لها بعيد الميلاد المجيد.. إليكم القصة الغريبة وراء أغنية "Last Christmas"

ميرنا وليد - بيروت - في عيد الميلاد المجيد من كل عام، يعود الجمهور لإستماع الأغنيات نفسها، والتي دائماً ما تعبر عن شعورهم بهذه الفترة من العام.



ومن هذه الأغنيات أغنية "Last Christmas" الشهيرة، لأندرو ريدغلي ولتي لا بد من الإستماع إليها هذه الفترة من العام.

أما المفاجئة، أن هذه الأغنية في الواقع لا علاقة لها بعيد الميلاد! بل تتعلق بشكل أساسي بالعلاقات الفاشلة والمواجهة مع الحبيب الشابق وجهاً لوحه، وجملة "Last Christmas" تعني عندما تكون العلاقة في ذروتها.

وعن الأغنية، كشف أندرو أنها جاءت عندما كانوا يزورون والدي جورج: "كنا نتناول الطعام وكنا نجلس معًا ونسترخي مع صوت التلفاز في الخلفية عندما اختفى جورج في الطابق العلوي لمدة ساعة تقريبًا دون أن يلاحظ أحد. وعندما عاد إلى الأسفل، كان يشعر بالحماسة بشكل كبير، كما لو أنه قد إكتشف الذهب. ذهبنا إلى غرفته القديمة، الغرفة التي قضينا فيها ساعات ونحن أطفال نسجل مقطوعات من البرامج الإذاعية والأناشيد، وعزف لي المقدمة ولحن الجوقة الخادع والحزين لأغنية "Last Chrismtas". لقد كانت لحظة عجيبة".