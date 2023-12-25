شكرا لقرائتكم خبر عن سبب بيع صلاح جاهين حصته في فيلم "خلى بالك من زوزو".. ذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الشاعر ورسام الكاريكاتير الكبير صلاح جاهين، حيث إنه من مواليد 25 ديسمبر من عام 1930، وخلد اسم بأعماله الإبداعية التي مازالت باقية حتى يومنا هذا.

ومن المواقف الكوميدية التي حدثت في فيلم خلى بالك من زوزو، بين صلاح جاهين و حسين فهمى، قال حسين في لقاء سابق: ""تجربة فيلم خلى بالك من زوزو كتابة صلاح جاهين حاجه مبهرة ويا واد يا تقيل الأغنية اتفاجأت بالكلمات وجمالها وصلاح له تركيبة فى كتابة الكلمات عبقرى، وكواليس الأغنية كنا كلنا مجمعين وعلى الساعة 1 بليل كانت بانت ملامح".

وأضاف حسين: "الفيلم اتعرض فى سينما كان فيها ألف و200 كرسى والتيكت كان سعرها 50 قرشًا وقتها واللونج كان 75 قرشًا والفيلم كانت مزانيته 15 ألف جنيه وكان أجرى 900 جنيه وكنت طالب أكتر من كده بس قالوا ليا مش هينفع".

وتابع: "أثناء تصوير الفيلم جالى صلاح جاهين وقالى الفيلم هيسقط تشترى حصتى اشتريها منى ومش ده اللى كنت عايز أعمله وباع حصته وندم ندم كبير جدًا بعد ما الفيلم نجح نجاحًا كبيرًا، وده من الأفلام المهمة فى تاريخى أنا وسعاد حسنى".

كتب صلاح جاهين سيناريو فيلم "خلى بالك من زوزو" والذى يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً فى السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 أسبوعا متتاليا، كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبى أنا، شفيقة ومتولى والمتوحشة، كما قام بالتمثيل فى شهيد الحب الإلهى عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

أنتج العديد من الأفلام التى تعتبر خالدة فى تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبى أنا وفيلم عودة الابن الضال، وعمل محرراً فى عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير فى مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

ألف ما يزيد على 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التى ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967م، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر، كما عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير فى جريدة الأهرام، حيث كان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة.