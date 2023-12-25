شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. اعرف مشوارها الفني فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ريم مصطفى بعيد ميلادها اليوم الإثنين 25 ديسمبر، حيث ولدت ريم في القاهرة ودرست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، إلا أن بدايتها حياتها العملية بالتسويق، وانتقلت إلى دبي للعمل في نفس المجال، لكنها كانت شغوفة بالتمثيل، حتى جاءتها الفرصة وأجرت مقابلة مع أحد المخرجين لكن قاطعتها عائلها التي كانت تفضل دخول ريم عالم الفن ولكنها أصرت على دخول المجال في النهاية.

بدأت ريم مصطفى مسيرتها في التمثيل عام 2013 بمشاركتها في مسلسل "فض اشتباك" الذى اعتمد على البطولة الجماعية لعدد من الفنانين الصاعدين وقتها، ثم شاركت بعد ذلك في مسلسل "هبة رجل الغراب" مع إيمى سمير غانم والذى تم عرضه في العام التالى 2014 على جزئين، وكان نقطة انطلاقة كبيرة لها في عالم التمثيل.



ريم مصطفى

شاركت ريم مصطفى بعد ذلك في مسلسلات "جبل الحلال" عام 2014، و"الخطيئة" في نفس العام، و"سرايا عابدين" الجزء الثانى مع العديد من النجوم المصريين والعرب عام 2015، و"نصيبى وقسمتك" الجزء الأول، لتأتى بعد ذلك وتقف أمام الزعيم عادل امام في مسلسل "مأمون وشركاه" الذى ساهم بشكل كبير في شهرتها، وفى نفس العام قدمت مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان و"الطبال" مع أمير كرارة.

أصبحت ريم مصطفى متواجدة بقوة على الساحة الفنية خلال هذه الفترة وشاركت في أعمال هامة منها مسلسلات "كلبش 1"، "عشم ابليس"، "اللهم انى صايم"، "أمر واقع"، "الوصية"، "شديد الخطورة"، "الثمانية"، "سوتس بالعربى" و"سره الباتع"، وأفلام "مش رايحين في داهية"، "العنكبوت" وضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض"، إضافة إلى المسلسل الاذاعى "موس صلاح".

ويعد العام الماضى 2022 العام الأبرز بالنسبة لريم مصطفى حيث خاضت فيها أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما خلال مسلسل "طير بينا يا قلبى" من 30 حلقة الذى تم عرضه على قناة ON، وفى نفس الوقت قدمت بطولة مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة وتم عرضه على قناة CBC، كما أنها فى نفس العام قدمت مسرحية "سيدتى الجميلة" مع أحمد السقا على خشبة المسرح



ريم مصطفى



ريم مصطفى



النجمة ريم مصطفى