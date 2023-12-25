فيلم لبناني وآخر كندي يكرمان في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، فاز الفيلم الوثائقي اللبناني الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درايفوس زعرور بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي، بينما تلقى الفيلم الكندي سيمو للمخرج عزيز زرمبة جائزة لجنة التحكيم الدولية الخاصة للفيلم الروائي في مسابقة الأفلام الدولية.



فاز الطيور غادرت بيروت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن النسخة الثالثة مهرجان البحرين السينمائي، وكان الفيلم قد شارك مؤخرًا في مهرجان بابل للفيلم الوثائقي في العراق، وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعُرض في مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا.

تدور الأحداث في أغسطس/ آب من العام 2020، عندما انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، يتتبع الفيلم قصة فتاة تُدعى زينة في أعقاب تلك الكارثة. الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور.

ويضم سيمو في سجل جوائزه العديد من الجوائز الدولية ومن بينها أفضل فيلم كندي قصير في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وأفضل فيلم قصير لايف أكشن في جوائز الشاشة الكندية، وجائزة الجمهور وجائزة أفضل فيلم في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، كما اختاره المخرج الشهير دينيس فيلنوف كفيلمه المفضل في حفل !Prends Ça Court. وشارك أيضًا في أكثر من 20 مهرجان دولي حول العالم من بينهم مهرجان ديربان ومهرجان آسبن للأفلام القصيرة في الولايات المتحدة.

تنطلق أحداث الفيلم عندما تتغلغل الغيرة والمنافسة في علاقة عماد بأخيه سيمو. وبسبب رغبة سيمو في إثبات شعبيته وقدراته لأخيه، يستحوذ على قناة أخيه الإلكترونية للألعاب بطريقة ملتوية. لكن تأخذ تصرفاته منحنى خطير قد يؤثر على مستقبل أسرتهما. سيمو من تأليف وإخراج عزيز زرمبة، وتمثيل علاء الدين توفيق، وباسل الريس، وسيف الريس، وتصوير أليكساندر نور ديجاردين، ومونتاج عمر إلهامي وعزيز زرمبة.