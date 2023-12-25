بعد انفصالهما .. هل عادت المياه إلى مجاريها بين نيمار وحبيبته ؟

ميرنا وليد - بيروت - أفادت تقارير أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وعارضة الأزياء برونا بيانكاردي انفصلا بعد شهر واحد فقط من ولادة ابنتهما مافي.



تم تأكيد الخبر من قبل بيانكاردي في منشور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تناولت حالة علاقتهما.

وفي بيانها المترجم من البرتغالية، أكدت بيانكاردي أنها ونيمار ليسا على علاقة.

وسلطت الضوء على مسؤوليتهما المشتركة كآباء تجاه مافي كسبب لاستمرار اتصالهم.

وأعربت بيانكاردي عن أملها في أن يجنبها هذا الإعلان المزيد من التدقيق الإعلامي، قائلة: "نحن والدا مافي، وهذا هو سبب ارتباطنا. شكرًا لكم".

أعلن الزوجان السابقان عن علاقتهما في البداية في أوائل عام 2022، وشهدا انفصالًا مؤقتًا خلال الصيف قبل لم الشمل. أعلن نيمار وبيانكاردي بسعادة عن انتظار طفلهما الأول عبر صفحته في أبريل، حيث شاركا سلسلة من الصور التي تسلط الضوء على الحمل، وتم الإعلان عن ولادة مافي في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن جاءت صور عيد الميلاد المجيد لتثير الشكوك حول لم شملهما، وفي إحدى الصور، يمكن رؤية الأهل وهما يلعبان مع ابنتهمن بطريقة حنونة للغاية. وهذا يشير على الأرجح إلى عدم وجود مشاكل بين الاثنين.