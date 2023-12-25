إنفصال نانسي عجرم عن زوجها حديث المتابعين .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل، بصورتها التي نشرتها بماسبة عيد الميلاد المجيد مع بناتها الثلاثة بغياب زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، الأمر جعل الناس تعتقد أن نانسي انفصلت عن زوجها وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالخبر دون التحقق من مصداقية الأمر وحقيقته، لكن سرعان ما تمكنت نانسي عجرم من توضيح الأمر من خلال فيديو نشرته وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الذي يصادف في يوم عيد الميلاد المجيد، ونشرت فيديو يظهرها وعائلتها وهم يحتفلون جميعاً بالمناسبة ويطفؤون الشموع بأجواء من الفرح.

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