بالصور - إلهام شاهين وكارول سماحة تحتفلان سوياً في عيد الميلاد المجيد

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد الميلاد المجيد في منزلها في مصر مع عائلتها، وحضرت الممثلة المصرية إلهام شاهين.

إلهام نشرت مجموعة من الصور من المناسبة وكتبت تعليقاً:"عيد ميلاد مجيد وسنة سعيد، أخي و صديقي الغالي جدا د. وليد مصطفى و زوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة .. كل سنه و إنتم إخواتي الغاليين و دايما مع بعض . أتمنى لكم السعاده ..سنه حلوة عليكم حبايبي".

على صعيد آخر أحيت كارول سماحة مؤخرا أمسية ميلادية على مسرح مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في منطقة السيوفي، عاد ريعها للمنح الدراسية، بحضور عدد من الشخصيات البيروتية وأهالي الطلاب. أدت كارول أغنيات ميلادية متعددة، منها من ألبومها "Christmas Carols". كما قدمت نشيد الأطفال "ملك السلام"، مع جوقة الطلاب التي تتألف من 20 تلميذة.

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