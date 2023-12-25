ميريام فارس تثير الجدل بصورتها الميلادية بسبب تصرفات زوجها وولديهما

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل بصورتها العائلية في عيد الميلاد المجيد، حيث نشرت ميريام صورة مع عائلتها إلى جانب شجرة الميلاد، وظهر زوجها وهو يخفي وجهه بإبنه الذي أدار ظهره أيضاً كي لا يظهر وجهه، عدا عن أن ابن ميريام الثاني أخفى وجهه بذراعه.



البعض تعتبر أن ميريام كان يجب أن تنشر صورتها وحدها ولا داعي لتنشر صورتها مع عائلتها التي لم يرها أصلاً الجمهور بسبب اخفاء وجوههم، أما البعض الآخر فاعتبر أن من حق ميريام أن تخفي عائلتها لتحافظ على خصوصيتها.