عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا الجابري احتفلت بعيد ميلاد والدتها بنشر صور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت مهلاقا والدتها في الصور بإطلالات أنيقة، وقد أبدى المتابعون إعجابهم بجمال والدتها الذي لم يتغير مع مرور الزمن.

يذكر أن مهلاقا لفتت الأنظار مؤخرا خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: والدة مهلاقا جابري تخطف منها الأضواء في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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