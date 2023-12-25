إحالة بلوجر مصرية الشهيرة للجنايات.. والكشف عن التهم الموجهة إليها

قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة البلوجر الشهيرة آية إيهاب، إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليها بتهمة الاتجار في المخدرات وممارسة الرذيلة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت آية إيهاب، وصديقها رامي، وبحوزتهما 860 طربة حشيش، بقيمة 9 ملايين جنيه، داخل شقتهما في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
وأكدت التحريات أن آية إيهاب وصديقها كانا يتخذان من شقتهما وكراً لمزاولة مهنة الاتجار في المخدرات، وأنهما كانا يقومان بممارسة الرذيلة داخل الشقة أيضًا.
وكانت آية إيهاب قد بدأت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عامين، ونالت شهرتها على تطبيق تيك توك، حيث كانت تقدم محتوى ترفيهيًّا يتضمن بعض الرقصات، وحظيت فيديوهاتها بملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات.
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