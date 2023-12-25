كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أضوي العسيري عن أمنيتها بعد وصولها عمر الـ 23 عاماً. ونشرت العسيري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إكس وهى تحتفل بعيد ميلادها معلقة عليها “أمنيتي في عمر 23 ما أبي أتزوج”.

ويذكر أن أضوي العسيري احتفلت بعيد ميلادها الـ 23 اليوم وسط احتفالات عائلية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أضوي العسيري تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن موقفها من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.