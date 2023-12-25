نور النبوي وكزبرة يطرحان أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة"، غناء الفنان نور النبوي ومؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة".

ونشرت "سينرجي" الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أغنية أسأل عني من فيلم الحريفة، 4 يناير بجميع دور العرض في مصر، 11يناير في جميع الدول العربية".

وأغنية "اسأل عني" من كلمات وألحان محمد خالد خميس، وإخراج إفيكت.

فيلم "الحريفة" من بطولة نور النبوي، أحمد حسام ميدو، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، والفيلم إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.

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