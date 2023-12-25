شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قائمة آخر مسلسلات المتحدة على الشاشات قبل موسم دراما رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسقبل قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، آخر دفعة من مسلسلات الأوف سيزون مع بداية العام الجديد 2024 وذلك ضمن أعمال الموسم الشتوى الذى يشهد حاليًا عرض أكثر من عمل قارب على الانتهاء، في حين حجزت 4 مسلسلات مكانها للعرض خلال الشهرين المقبلين، لتكون هذه الدفعة هي الأخيرة قبل ذلك قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

أول المسلسلات المنتظر عرضها مع بداية العام، "بقينا اتنين" إذ حجز مكانه للعرض على قناة ON، والعمل مكون من 20 حلقة وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.



مسلسل بقينا اتنين

أيضًا مسلسل "الوصفة السحرية" مقرر عرضه بداية شهر يناير المقبل، والعمل مكون من 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.



مسلسل الوصفة السحرية

ومن أعمال الدفعة الأخيرة في الموسم الشتوى على قنوات المتحدة، "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "وبينا معاد 2" مقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، والعمل مكون 30 حلقة وبطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم مع ظهور هيدى كرم كضيفة شرف خلال الأحداث ومن تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.