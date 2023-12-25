روبي تتعرض للإنتقادات بسبب الإيحاءات الجنسية في أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.



وأثارت روبي الجدل بكلمات الأغنية حيث اعتبر البعض أن الأغنية تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية، وتقول كلمات الأغنية:"

تعالى نفصل فصلة، ٣ ساعات متواصلة

أول ساعة هروقك

تاني ساعة هشوقك

تالت ساعة هدوقك!

إزاي قلبي بيعشقك".

يذكر أن روبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوند ستورم" الذي لاقى نجاحاً واسعاً.