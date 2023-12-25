ميرنا وليد - بيروت - كارين رميا الفنانة التي دائما تطل بأعمال مميزة، وتنال اعجاب الكثير من الجمهور، وهذه المرّة أبدعت في مسرحية "مش بس عالميلاد" للأخوين فريد وماهر صباغ، والتي ما زالت تعرض حاليا على مسرح جورج الخامس.
موقع الخليج 365 تواجد في كواليس المسرحية التي تضم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين أنطوانيت عقيقي وريمون صليبا ورفيق فخري وجوزيف آصاف.
وتحدثت كارين رميا لنا عن مشاركتها في المسرحية وغنائها باللغة الإسبانية فيها، ومدى مساندة زوجها فريد صباغ لها، أعمالها المقبلة، أمنيتها في عيد الميلاد المجيد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كارين رميا : " اذا فقدنا الأمل منموت " وهذا ما قالته عن غنائها بالإسبانية في " مش بس عالميلاد " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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