ماريتا الحلاني تتألق في عيد الميلاد بفستان قصير وأنيق

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن إطلالتها في سهرة عيد الميلاد المجيد حيث نشرت صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر الزمردي مزين بالباييت.
ولاقت إطلالة ماريتا الكثير من التعليقات الإيجابية، وتمنت ماريت للجمهور ميلاد مجيد.
وكانت قد ماريتا الحلاني إلى جانب زوجها كميل أبي خليل مؤخراً بصورة رومنسية مليئة بالحب عبر حسابها الخاص ، وتألقت ماريتا بفستان باللون الأبيض قصير ذات أمنام طويلة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
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