ميرنا وليد - بيروت - حلت المرنمة اللبنانية جومانا مدور ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في حلقة استثنائية خاصة بعيد الميلاد المجيد.

تحدثت جومانا عن العديد من المواضيع الدينية والروحية وتأثير ذلك على حياتها وأشارت الى انها كل يوم تنتظر شيئاً جديداً من الله والذي بدوره يقدم لها اشارات.

تقول جومانا انها "ساكنة بمحبة يسوع المسيح وتعيش بإلهام من الروح القدس".

تحدثت جومانا عن دور عائلتها في حياتها وتشجيعها لها كاشفة عن النصائح التي تقدمها الى طلابها وتكلمت جومانا عن سبب اتخاذها قرار عدم الزواج مؤكدة أنها تتبع سعادتها.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جومانا مدور : أعيش بإلهام من الروح القدس ولذلك لم أتزوج حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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