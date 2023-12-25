شاهد مروج الرحيلي بإطلالة تايجر في أحدث ظهور لها

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شاركت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي جمهورها بإطلالة جديدة، حيث ارتدت فستانًا بنقشة النمر، تاركة شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها.
وكانت الرحيلي قد ظهرت قبل يومين بإطلالة أخرى باللون الفوشيا، وقد عبرت عن سعادتها بهذه الإطلالة الجديدة والمختلفة.
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