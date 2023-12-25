شاهد رابح صقر يتفاعل مع أبنائه بسعادة على أحد أنغامه

ظهر الفنان رابح صقر في مقطع فيديو وهو يستمتع بسماع أغنيته “القمر” برفقة أبنائه في السيارة.
وبدا صقر منفعلًا بالأغنية، وتفاعل معها بسعادة بالغة، وجلس بجواره أبناؤه الذين بدوا أيضًا في سعادة متفاعلين معه بحرارة.
وسبق أن شارك رابح صقر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيه متفائلًا بيوم الخميس، والإجازة الأسبوعية التي يقضيها مع أبنائه.
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