أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية فيلم "بنقدر ظروفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى المطرب أحمد شيبة، من تسجيل أغنية فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يتم تصويره خلال الأيام الجارية في الحارة باستديو مصر.

الأغنية من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

ومن المقرر أن يظهر أحمد شيبة بأحد مشاهد الفيلم وهو يغني هذه الأغنية.

فيما انتهى أبطال الفيلم من تصوير أول أسبوع، على أن ينتقل فريق العمل يوم الأحد المقبل للتصوير في عدد من المواقع بعد انتهاء آخر مشاهد الحارة يوم الجمعة المقبل.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، إضافة إلى يوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.