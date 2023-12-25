شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "الكتعة".. نعيمة الصغير جسدت أدوار الشر بإتقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة الصغير، فهى من مواليد 25 ديسمبر، وجسدت أدوار الشر بإتقان وقدمت دور "الكتعة" فى فيلم العفاريت، ومازالت أعمالها فى ذاكرة المشاهدين وخصوصا شخصية "الكتعة".

ولدت فى الإسكندرية اسمها الحقيقى هى نعيمة عبد المجيد عبد الجواد اشتهرت بنعيمة الصغير، وعلى الرغم من لعبها أدوارا كوميدية عديدة إلا أنها احتفظت بسمة الرعب فى كل فيلم ظهرت من خلاله

نعيمة الصغير عملت فى بدايتها كـ منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا فى العمل فى فرقة إبراهيم حمودة، بالإضافة إلى التحاقها بفرقة إسماعيل يس، ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية و صلت إلى أكثر من 180 فيلما سينمائيا خلال مشوارها الفنى، وأتقنت أدوار الشر، فى عدد من الأفلام، من أبرزها "الليلة الموعدة، مولد يا دنيا، الشقة من حق الزوجة، العفاريت"، وفي فيلم "العفاريت" قدمت شخصية الكتعة"، وهي امرأة شرسة أطلق عليها الأطفال "أمنا الغولة" وقامت أيضًا بدور الحماة المفترية مع زوج ابنتها فى فيلم "الشقة من حق الزوجة" وبدأت في البداية مشوارها، كمطربة، وكان أول أدوارها فى فيلم "اليتمتين"، من بطولة فاتن حمامة كما عملت مع المخرج يوسف شاهين، فى فيلم "إسكندرية ليه" ورحلت عن عالمنا فى عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامًا.