تامر حسني وماريا كاري يتقدمان نجوم حفلات رأس السنة في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع قدوم عام جديد، يعيش المحتفلون بهذه المناسبة أوقاتاً سعيدة، ويفضلون أن تكون مليئة بالفرح والإثارة، والذكريات السعيدة، فمهما توالت السنوات، وتتابعت الاحتفالات، يبقى استقبال العام الجديد مناسبة فريدة تلهب الأحاسيس.

ودائماً تشتهر مدينة أبوظبي بفعالياتها المتميزة بالفخامة والرقي. ومع قدوم عام 2024، تفتح أبوظبي ذراعيها لكبار الفنانين، ليدونوا بأغانيهم لحظات لا تنسى من السعادة في مدينة الحلم، بأجواء ساحرة كلها حماس وترف.

نقدّم لكم أجندة بأبرز الحفلات والفعاليات، التي تستضيفها أبوظبي مع إطلالة العام الجديد.

يستقبل النجم المصري تامر حسني، العام الجديد في أبوظبي، من خلال حفل جماهيري، يحييه في «مهرجان أم الإمارات»، بعد أن يكون قد أحيا في اليوم السابق حفلاً بمدينة إسطنبول التركية.

ويجتمع نجوم الغناء: وليد توفيق، وعاصي الحلاني، وحسين الديك، وأمل الغربي، معاً، لاستقبال العام الجديد في حفل كبير، يقام في «وست باي أبوظبي».

وتستقبل قرية ليوا، في أبوظبي، نجوم الغناء الخليجي: خالد عبدالرحمن، وعيضه المنهالي، وحمد العامري، في سهرة غنائية طربية بمناسبة العام الجديد.

وعلى مسرح شاطئ جزيرة السعديات، يحيي الفنان البريطاني، مايكل بوبليه، حفلاً غنائياً، يستقبل به العام الجديد مع جمهور المكان السياحي الساحر في أبوظبي.

ولا تتوقف الاحتفالات في أبوظبي عند بداية العام الجديد، إذ تجمع «ليالي السعديات» ثلاثة من أبرز نجوم الغناء العالمي، في سهرات منفصلة، تبدأ مع ماريا كاري يوم 6 يناير، ثم كوكوش يوم 20 يناير، وتختتم مع أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير.

أما في إمارة دبي، يجتمع النجوم: جورج وسوف وشيرين عبدالوهاب ونجوى كرم، في حفل غنائي ضخم وسط دبي، لاستقبال العام الجديد، يسبقه عرض ضخم للألعاب النارية، كما يستقبل الفنان عمرو دياب العام الجديد بحفل جماهيري يحييه في «ناموس دبي». ومن الحفلات التي تقام في دبي، بمناسبة العام الجديد، حفل الفنان ماجد المهندس يوم 12 يناير، في قاعة «كوكا كولا أرينا».