إليسا تتعرض لإصابة .. وصورها في عيد الميلاد تكشف المستور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق الجمهور بظهور إصابتها بإصبع يدها، وتساءل الجمهور عن سبب هذه الإصابة.

وقد تم الكشف عن الأمر من خلال ظهور ذلك في مجموعة من الصور التي انتشرت لإليسا من احتفالها بعيد الميلاد المجيد.

يذكر أن الصورة التي نشرتها رسمياً على صفحتها من احتفالها بالعيد هي صورتها برفقة كلبها.

وكانت قد وجهت إليسا معايدة مؤثرة من قبلها للجمهور حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد:"

ولد السيد المسيح هللويا

لك المجد والإكرام والسجود ايها الاب والابن والروح القدس!!

ايها السيد العظيم الذي أعطانا وصايا تجعل الإنسان يسمو من الأرض إلى السماء!! احبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم....... !!!!!

Merry Christmas everyone "

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