ظهور نادر لشقيق أحمد العوضي .. فهل يشبهه ؟

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ميرنا وليد - بيروت - خلال احتفال الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، كان هناك ظهور نادر لشقيق أحمد العوضي إسلام العوضي، واعتبر الجمهور أن هناك الكثير من الشبه بينهما.
وكانت قد احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها يوم أول من أمس، بحضور عدد من أصدقائهما.
ياسمين وجهت رسالة لزوجها في عيده حيث كتبت له:"كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكوا".
يذكر أن العوضي ينتظر عرض أحدث أفلامه "الإسكندراني"، والعمل هو تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وغيرهم من الممثلين.
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