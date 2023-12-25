فرح يوسف بأكسسوار جريئ لأنفها ووجهها . بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية فرح يوسف في فيديو عايدت فيه محبيها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

فرح التي تعتمد حالياً لون الشعر البرتقالين أطلتت بأكسسوار جريئ لأنفها ووجهها.

إشارة إلى أن فرح يوسف كانت عبّرت مؤخراً عن سخطها من حملة السخرية التي طالتها بسبب صبغ شعرها باللون البرتقالي وشاركت صورة أخرى بدت فيها بلون شعر كستنائي وعلقت عليها :"للناس اللي عم تسأل انو شو عاملة بحالي و ليش متغيرة و كتير اسئلة من هالنوع بحب قلن انو انا متل ما انا .. ماتغيرت ، بس بحب غيّر لوكات وساوي قصص جديدة و جرّبها وهاد شكلي الطبيعي بدون اي ستايلات غريبة .. منيح هيك ولا لسا رح تضلو تتنمرو عليي؟".

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