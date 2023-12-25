ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري مسلم لأزمة صحية وطلب من محبيه الدعاء له كي يتجاوز هذه المحنة.

ونشر عبر خاصية الحالة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"مريض بقالي مدة طويلة، أتمنى اللي بيحبني يدعيلي".

وكان قد طرح مسلم مؤخراً أحدث أعماله الغنائية "أنا عربي"، تضامنا مع ضحايا غ ز ة، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع إسلام الأزرق.

وأجل مسلم حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 28 تشرين الاول/أكتوبر أيضاً في إطار تضامنه مع غ ز ة.

كانت هذه تفاصيل خبر وعكة صحية تصيب الفنان مسلم .. ويطلب الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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