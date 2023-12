نادين نسيب نجيم في أول أغنية لها للأرنب .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في عيد الميلاد المجيد بفيديو مع ولديها تغني فيه أغنية All I Want For Christmas Is You.



والملفت أنه انتشر لنادين فيديو برفقة فتاة تحمل أرنب وغنت نادين أغنية للأرنب، وأشاد الجمهور بعفوية نادين وخفة ظلها المعتادة.

وكانت قد نشرت نادين نسيب نجيم صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "2024"، شوقت من خلالها متابعيها لأحداث المسلسل.

ونشرت صورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بلباس الطبيبة من داخل مستشفى، أعادتنا من خلالها إلى شخصية الدكتورة بيان، إذ علقت على الصورة قائلة: "دكتورة بيان".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، متسائلين عما إذا كانت نادين ستعيد تجسيد شخصية الدكتورة بيان في مسلسلها "2024"، الذي سيعرض في موسم رمضان القادم.

يذكر أن نادين كانت قد جسدت شخصية الطبيبة بيان في مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

يشار إلى أن مسلسل "2024" هو الجزء الثاني من مسلسل "2020".