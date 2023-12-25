محمد حماقي الأفضل في 2023 وفق "بيلبورد عربية"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر الفنان محمد حماقي المراكز العشرة الأولى لقائمة أفضل 100 فنان وفق المنصة الموسيقية الشهيرة “بيلبورد عربية”، والتي تضمنت عدد كبير من نجوم الغناء العربي بمختلف أنواعه.

تفاصيل صدارة حماقي في قائمة الأفضل في بيلبورد عربية

جاء حماقي في المركز الثامن في قائمة أفضل 10 فنانين مع منافسة شرسة مع نجوم الغناء من مصر والمغرب ولبنان، بمختلف أنواعه من راب وكلاسيكي .

بيلبورد عربية..مطربون مصريون في قائمة الافضل في 2023

تضمن قائمة أفضل 10 فنانين 4 مطربين مصريين، حيث حصل على المركز الأول الفنانة شيرين والثالث الفنان أحمد سعد، والرابع الفنان عمرو دياب، وجاء في المرتبة الثامنة الفنان محمد حماقي، والتاسعة الفنان مسلم.

الحصاد الغنائي لحماقي في 2023

كان إجمالي إصدارت حماقي الغنائية في 2023، من خلال 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.

تأجيل ألبوم حماقي 2023 بسبب فلسطين

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

وفي ظل الاحداث العصيبة التي تجتاح قطاع غزة بأكمله، أعلن حماقي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

وفي سياقٍ متصل يستعد حماقي لولته الغنائية الامريكية الاولى في تاريخه الغنائي والتي تنطلق في فبراير 2024 في كندا ونيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس.

نبذة عن بيلبورد عربية

تعتبر بيلبورد هي العلامة الإعلامية الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الموسيقى على مستوى العالم، وقامت هذا العام بإطلاق منصة إعلامية جديدة تحمل اسم "بيلبورد عربية" - Billboard Arabia، التي ينصب تركيزها على عالم الموسيقى والثقافة العربية عبر تسليط الضوء على قصص الفنانين العرب والترويج للموسيقى العربية على الساحة الدولية.

وستكون "بيلبورد عربية" المنصة التي من خلالها يتم إبراز الأعمال الفنية للفنانين العرب ومن أصول عربية والاحتفاء بها ونقلها للساحة العالمية، حيث سيتم إعادة نشر محتواها عبر منتجات "بيلبورد" الرقمية العالمية. كما ستقوم المنصة الجديدة بتنظيم حفل "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" إضافة إلى عدد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات المعنية بعالم الموسيقى والفن الإقليميين والعالميين، دعمًا للفن والفنانين العرب باختلاف أنواع فنونهم ودفعاً لعجلة الابتكار والتطوير في هذا القطاع.