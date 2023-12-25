بالفيديو: نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها هي وبناتها الثلاث

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم في منزلها، بحضور بناتهما الثلاث.

ووثقت نانسي أجواء الاحتفال عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، إذ ظهرت هي وبناتها الثلاث يغنيّن لوالدهن أغنية “عيد الميلاد” أثناء إطفائه شموع قالب الحلوى.

وكتبت نانسي تعليقًا على الفيديو وصفت فيه زوجها بالبطل، قائلة: “في ليلة الميلاد الخاصة هذه.. نحن نغني ليس فقط للعيد..ولكن من أجلك. أنت بطلنا… عيد ميلاد سعيد.. وعيد ميلاد جميع للجميع”.

وقد لاحقت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم هذا العام الكثير من شائعات الانفصال، وذلك بسبب ابتعاد زوجها عن الظهور برفقتها وبرفقة بناتهما في العديد من المناسبات.

ولكن مصادر مقربة من الطرفين نفت تلك الأخبار وأكدت أن علاقتهما جيدة، وما يجري تداوله عارٍ من الصحة، موضحةً أن سبب ابتعاد فادي عن نانسي هو بسبب انشغاله الكبير.

وبعد ذلك نفت نانسي عجرم ما يجري تداوله، من خلال مشاركتها عدة صور لها ولزوجها برفقة بناتها من مدينة “ديزني لاند” في فرنسا.

بالإضافة، احتفلت نانسي بذكرى زواجها الـ15 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، وشاركت صورة لها ولزوجها من مدينة “ديزني لاند” عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” أرفقتها بتعليق: “15 عامًا من الحب.. وما زلنا نمشي جنبًا إلى جنب”.

هذا وتزوجت نانسي عجرم من فادي الهاشم مدنيًا في قبرص العام 2008، وأثمر زواجهما عن ثلاث فتيات، هن “ميلا وأيلا وليا”.