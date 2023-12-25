شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم منذ 62 عامًا وتحول لمسلسل من 7 سنوات.. قصة رواية "لا تطفئ الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 62 عامًا على عرض فيلم "لا تطفئ الشمس" وطرح لأول مرة في 25 ديسمبر 1961 والفيلم مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس والفيلم للمخرج صلاح أبو سيف، وكتب الحوار لوسيان لامبير والفيلم من بطولة فاتن حمامة وشكرى سرحان وأحمد رمزى وعقيلة راتب وليلى طاهر.

الرواية تحكى عن أرملة لديها 5 أبناء، 3 بنات، وشابين، لكل واحد منهم أحلامه وطموحاته، وحياة يتمنى أن يعيشها، لكنهم يواجهون فى ذلك مشكلات عديدة.

وفى عام 2017 أعاد النجوم عرض "لا تطفئ الشمس"، ولكن بشكل مسلسل وعرض في رمضان، والسيناريو كتبه تامر حبيب مأخوذ فى الأصل عن رواية بالاسم نفسه لإحسان عبد القدوس

والمسلسل "لا تطفئ الشمس"، من بطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أحمد مالك، شيرين رضا، محمد الشرنوبى و سلمى أبو ضيف والعديد من النجوم و إخراج محمد شاكر خضير.

وفاتن حمامة بدأت مسيرتها الفنية، عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة فى مصر، قرأ والدها إعلان للمخرج محمد كريم، يطلب طفلة لدور بفيلم "يوم سعيد" امام الفنان محمد عبد الوهاب ، فكان دخولها الفن بالصدفة.

اقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها "أنيسة "بفيلم يوم سعيد "،وحققت الطفلة فاتن نجاحا كبيرا وجذبت الأنظار لموهبتها، وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج لمرة ثانية لتمثل دور بفيلم "رصاصة فى القلب"، توقفت فاتن حمامة عن التمثيل سنة 2000 ، وكان آخر عمل لها مسلسل "وجه القمر".